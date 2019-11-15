睡前將手機充電非常危險，近日在泰國發生一起悲劇，一名40歲男子前日被發現離奇暴斃在自己的床上，原來是他睡前邊聽音樂邊充電，疑似是手機設備過於老舊導致漏電，男子在睡夢中慘遭電死。

事發於當地時間13日上午，泰國警方接獲民眾報案指出，位在曼谷的某棟公寓內發生命案。發現泰國一名40歲男子宋猜(Somchai Singkhorn)躺在床上，已經沒了生命跡象，當時他的耳朵還戴有耳機，手機則是擺在床頭邊充電。

由於案發現場並無任何打鬥痕跡，或是外力介入的跡象，警方抵達後發現宋猜的頸部和手臂，都有燒焦痕跡，初步推測可能是手機充電時漏電，導致他觸電死亡，警方目前仍積極追查死因當中。

(中時電子報)