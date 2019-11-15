2019年ATP倫敦年終總決賽進行分組預賽最後一輪賽事，費德勒直落二擊敗喬科維奇，中止對戰5連敗，如此一來，「西班牙蠻牛」納達爾也提前鎖定年終第一寶座，這是納達爾生涯第5次奪下年終第一頭銜，追平了費德勒與喬科維奇，名列史上第二，而且還創下了公開年代最老的年終球王紀錄。

山普拉斯曾在1993-1998年創下連續6次年終第一的ATP紀錄，緊追在後的是費德勒2004-2007以及2009年的5次，喬科維奇的5次分別在2011、2012、2014、2015與2018年，納達爾則在2008、2010、2013、2017和2019年榮膺年終球王殊榮。

納達爾在今年勇奪法網第12冠，美網4冠，甚至還摘下羅馬和蒙特婁兩場大師賽冠軍，單季52勝7敗，勝率之高令人敬佩不已，憑藉如此輝煌的戰果，納達爾成為ATP公開年代以來最年長年終球王(33歲)，改寫了喬科維奇在去年保持的31歲紀錄。

(中時電子報)