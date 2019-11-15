國民黨主席吳敦義明列不分區安全名單，讓藍營內部眾人十分不滿，砲轟連連，國民黨於今（15）日下午召開臨時中常會調整名單，但台北市議員游淑慧稍早在FB說，早上就收到情資，有揪眾動員來挺主席的消息。然而到了現場，才發現訴求變本加厲，從不分區到要求「以吳換瑜」！讓她又怒又驚!

國民黨於今（15）日下午召開臨時中常會調整名單，台北市議員游淑慧前往黨部在FB發出一張照片，發現有吳敦義支持者在現場發放傳單，上面竟標註「總統候選人吳敦義、副總統副選人朱立倫」，並列出「行政院長洪秀柱、經濟部長郭台銘」等。

游淑慧說，早上就收到情資，有揪眾動員來挺主席的消息。然而到了現場，才發現訴求變本加厲，從不分區到要求「以吳換瑜」！又怒又驚!

網友留言「原來1450 不分國 及 民」、「 這不是黑函，什麼才是黑函？」、「這個人……應該是145O來破壞團結;不可原諒」、「這名單上面的人都不會有票啦，除了韓國瑜!」、「不就冥盡擋文宣部小吳搞的？」

(中時電子報)