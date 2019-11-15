王聖偉在台美之戰差一點開轟，中華隊最終以1分之差落敗。（中央社）

中華隊15號強碰美國，最終以2比3遭到逆轉吞敗，比賽中間王勝偉一度將球送到外野全壘打牆頭，可惜僅差一顆球的距離，球打到牆上護網後彈回球場內，王勝偉搶攻三壘結果遭到刺殺出局，不僅沒成為全壘打，還成為此局最後一個出局數，成為中華隊最遺憾的一球。

中華隊派出「最強銀行員」吳昇峰掛帥先發，在第1局因連續2支安打失1分後，就完美壓制美國隊長達5局，吳昇峰主投6.2局僅被敲5支安打，送出7次三振，可怕的是三振全是揮棒落空吞K，側投讓美國打者頻頻揮空，直到7局下半才因失投挨轟，中華隊最終以1分之差吞敗。

王勝偉在三壘前遭到刺殺出局。（中央社）

此戰中華隊球運不佳，不僅多次球的落點遭美國隊美技接殺，王勝偉5局上半敲出左外野差點過牆的安打，球彈回來後美國隊外野手迅速回傳，王勝偉不減慢速度想衝三壘，原先三壘審判定安全上壘，不過美國隊挑戰後改判出局，中華隊總教練洪一中接著提出挑戰王勝偉該球為全壘打，不過主審仍維持原判，只記一支二壘打，王勝偉仍成第3個出局數。

此球成為中華隊以1分之差落敗的最大遺憾，不少球迷心中冒出「要是球過牆就好了」的想法，不過王勝偉仍是表現亮眼的打者，中華隊今日僅敲出4支安打，王勝偉就包辦2支，目前打擊率3成也是中華隊打擊率前段班，更在游擊區成為陣中最穩定的防線，屢有美技演出。

(中時電子報)