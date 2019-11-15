中央警察大學各單位運動員進場參加校運會，內政部長徐國勇到場參與。（警大提供／甘嘉雯桃園傳真）

中央警察大學各單位運動員進場參加校運會，內政部長徐國勇到場參與。（警大提供／甘嘉雯桃園傳真）

內政部長徐國勇15日參加第38屆警大校運會開幕典禮，分別以「法老大戰」、「馬力歐賽車」、「斯巴達戰士」、「海綿寶寶」、「寶可夢」等各種不同造型及主題進場，展現驚艷創意，為激烈競爭的氣氛，增添活潑的嘉年華趣味，徐國勇說，警察大學學生約2000人，雖然是迷你型的大學，但是在全國大專運動競賽中表現優異，今年在「全國大專運動會」中榮獲4金3銀7銅佳績，更難得的是榮獲田徑一般男子組團體冠軍，並有6項9人次打破全校紀錄。

開幕典禮後，徐國勇巡場向同學致意，同學以熱情的歡呼回應，隨後並與警大師生一起觀看最激烈的拔河冠軍賽，為活力四射的運動會揭開序幕，深獲全校師生熱烈回響。

徐國勇表示，從去年擔任內政部長以來，警大的校慶典禮、畢業典禮，以及運動大會，都親自出席參與，以行動表達對警察教育的重視。徐部長也特別感謝警大校友總會會長何煖軒長期以來對母校的支持與對校友的關懷與服務，尤其從104年起連續5年皆贊助校運會每年10萬元加菜金回饋母校，讓全體同學在努力奮戰爭取佳績之餘，都能夠獲得最好的後援。

拔河比賽是警大校運會中最具代表的團隊競賽，是凝聚團隊精神最重要的比賽項目，也考驗著團隊向心力和默契，這不僅是拔河場上20位選手的比賽，更包含了場邊同學一起加油吶喊所凝聚的向心力。

藉由這短短的幾分鐘，凝聚成一個生命共同體，同心協力為共同目標而努力，這種追求團隊榮譽的力量，正是警大核心價值「榮譽」的體現，此種追求榮譽的精神，也正是未來治安幹部所必須具備的特質！就如警察工作一樣，大家要同心協力，打擊犯罪，保護人民安全。

(中時 )