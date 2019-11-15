第二版國民黨不分區立委名單。（圖／本報系資料照）

（15:20更新內容）

車宜靜原訂第11名，改為第16名。

吳怡玎原訂第17名，改為第9名。

（14:33）

國民黨不分區立委名單13日公布後，不僅引軒然大波，更讓黨面臨滅頂之災。黨主席吳敦義遭各界砲轟，其中名列第11的車宜靜，連藍營人士都直言「不認識」，吳妻蔡令怡閨蜜傳聞甚囂塵上。今日臨時中常會，決定將車與原第17名的吳怡玎交換；吳出眾的學經歷，也成焦點。

「車宜靜到底是誰？」成近日藍營熱門話題！不僅一般民眾搖頭不知，就連資深藍營人士如台北市議員王鴻薇等人，都對這個名字大喊「不認識」。13日中常會氣氛火爆，中常委不滿前立委邱毅跟鮮為人知的車宜靜、台北護理健康大學教授李玉嬋列入不分區安全名單，更有人離席抗議，不曉得車宜靜究竟是何方神聖，甚至傳出車、李都是蔡令怡的閨蜜。

為平息外界怒火，吳敦義今日召開臨時中常會，決定將原訂名列第11的車宜靜，與第17名的吳怡玎交換。

在第一版不分區立委名單上，吳怡玎簡介為「中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女」，讓不少民眾傻眼；第二版簡介，才將吳改為「青年、數據分析」。據悉，吳不僅擁有英國倫敦帝國學院統計學博士學歷，更是40歲、專業鮮明的卓越理科女青年，還是高盛集團前副總裁，傲人的學經歷，也讓外界大抱不平，痛批國民黨第一版簡介根本是在害人。

(中時電子報)