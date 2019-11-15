國民黨不分區名單爭議，今天下午召開臨時中常會，會前黨中央前有人拉起布條高喊「軍系唯一支持吳斯懷」；藍天行動聯盟則痛批黨主席吳敦義「私心誤國」，要求吳敦義下台；台灣國辦公室主任陳峻涵也率眾湊一腳，稱國民黨不分排名暗藏密碼，就是把排第四的吳斯懷、第一的葉毓蘭、第十名吳敦義、第八名邱毅排在一起，諧音剛好是「死一死吧」，酸國民黨是在預告死期將至嗎？

退將吳斯懷被排入國民黨不分區名單引發爭議，要求撤換吳斯懷聲浪不斷，傳出吳斯懷可能被撤換，八百壯士數十名成員下午聚集國民黨中央黨部前高呼「軍系唯一支持吳斯懷」，表態力吳斯懷留在不分區安全名單，退役軍人代表指出，吳斯懷對弱勢照顧有目共睹，並帶領三軍袍澤上街頭，對抗蔡政府對軍公教無理的打壓，這樣的表現有哪個人可以跟他比。

藍天行動聯盟則反對吳斯懷納入不分區，批評吳斯懷是落跑軍官，並酸吳斯懷身體不好，擔憂會暈倒在立法院；另一方面對於吳敦義把自己排進安全名單內，藍天行動聯盟高喊「吳敦義私心誤國，下台」，並手舉標語向黨中央嗆聲，「不提好名單，具頭本黨政黨票」。

深綠團體「台灣國」也湊熱鬧，除酸國民黨不分區爭議排序諧音恰巧為「死一死吧！」也質疑這份親中媚共名單，是不是陸方中共提供選舉資金交換而來。

(中時 )