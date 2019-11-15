香港城市大學14日發出第47號「緊急事故應變小組通告」，要求所有學生盡快離開宿舍，校園內所有學生和教職員盡快離開校園。另外該校2019學位頒授典禮也因情勢動亂而取消。

位於九龍塘的香港城市大學，11日遭大批身份不明的蒙面人士衝擊鄭翼之樓（行政大樓），毀壞該大樓玻璃和大門、又擅自闖入校長郭位辦公室大肆破壞，城市大學除了強烈譴責，並表示基於安全考慮，大學已就事件報警。

該校14日發出「緊急事故應變小組通告」，表示香港局勢持續升溫，城市大學校園由13日晚間至14日清晨遭到大規模破壞，多處地方被毀壞及縱火；學生宿舍更發現大量化學易燃物品，對宿生和宿舍內的工作人員構成即時的安全風險。校方除了通報相關政府部門，亦收到大量學生的緊急查詢，高度擔心其個人和校園安全問題。因應目前的緊急狀況，校方呼籲所有學生盡快離開宿舍；如學生未能即時回家，有需要可致電24小時緊急服務熱線：3442 8888。城市大學也強烈建議所有仍然留在校園的學生和教職員盡快離開校園。

校方還表示，學院於23日舉行以及學校於11月23日至12月8日舉行的2019學位頒授典禮，雖然已經預先籌備了數個月之久，鑒於香港目前情勢，以及舉辦典禮的劉鳴煒學術樓在13日晚間遭縱火，校方在萬分不捨之下還是得取消學位頒授典禮。

在校方發送給本報的照片中，可以看見校內滿目瘡痍。

(旺報 )