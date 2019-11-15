三點傳出的最新國民黨不分區名單。(讀者提供)

國民黨不分區立委名單出爐後引發各界反彈，黨中央今天下午召開臨時中常會，外界點名的八百壯士中華協會理事長吳斯懷與救國團主任葛永光太太車宜靜仍入列，不過獲前副主席林豐正推薦的前立委邱毅則確定遭剔除，取而代之的是前陸委會副主委張顯耀，但排名在17名，而黨主席吳敦義則延至14名。

為平息黨內質疑聲浪，黨中央今天加開中常會，研商「如何贏得2020總統勝選及國會過半」，前立委邱毅上午在臉書貼文表示，願自動退出不分區名單，稍早傳出的名單中，邱毅確實被拿掉，換上的是前陸委會副主委張顯耀，排序為17名。

至於頻遭點名的八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、救國團主任葛永光太太車宜靜仍入列，吳斯懷排序不變，車宜靜則從12名延至16名。而昨天證實要名次往後調的黨主席吳敦義，則列為14名，同時台南市議員謝龍介也延至15名。此外，黨團總召曾銘宗也和前警大教授葉毓蘭對調。

三點傳出的最新不分區名單:1.曾銘宗2.葉毓蘭3.李貴敏4.吳斯懷5.鄭麗文6.林文瑞7.廖婉汝8.翁重鈞9.吳怡玎10.陳以信11.張育美12.李德維13.溫玉霞14.吳敦義15.謝龍介16.車宜靜17.張顯耀

18.牛春茹19.泛成連20.李玉嬋21.曾文培22.王桂芸23.謝瀛華24.侯佳齡25.耿繼文26.邱素蘭27.王裕文28.李惠蘭29.張智倫30.史雪燕31.連元璋32.許錦茹33.黃璉華34.林有志

(中時電子報)