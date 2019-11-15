台中市交通局長葉昭甫15日在議會答詢時表示，台中市已建置328個iBike租賃站，共9150輛公共自行車供民眾租借，累積超過2800萬借用人次，為滿足台中市各區需求，將爭取明年預算啟動「iBike倍增計畫」，接續在各大火車站、學校、商圈等熱區新設置300站點，提供更便利的iBike租借服務。

葉昭甫說，尤其在大學附近設置iBike站，讓大學生減少騎摩托車發生車禍，另一設置熱點為商圈，減少開車的停車問題，明年的倍增計畫經費1350萬元，將再增列300個站點，以複年編列共需5.15億，iBike的APP平台，方便市民查詢車位，避免沒地方停車，最近的站點借還車。

市議員周永鴻等人關切iBike設站進度，葉昭甫表示，台中市內iBike據點為328站，根據明年將推動的iBike倍增計畫，預計再新增300站，將爭取明年預算啟動「iBike倍增計畫」，接續在各大火車站、學校、商圈等熱區設置站點，提供更便利的iBike租借服務。

(中時 )