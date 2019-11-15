所謂「天助自助者」！世棒12強賽複賽自從中華隊打敗韓國隊後，一度出現多變的局勢，讓中華隊燃起鬥志，可惜贏球才是挺進奧運的王道，中華隊輸給美國隊使得局勢歸於單純，只能先寄望今（15）晚墨西哥打敗韓國，再給中華隊一線生機！

複賽原本是中華隊、美國與澳洲都是1勝的戰績，局勢混亂，然而今天美國打敗中華隊後，美國已經打完複賽所有比賽，戰績2勝3敗，暫排第4；中華隊與澳洲都是1勝3敗，並列第5。

今晚還有1場韓國對戰墨西哥，如果韓國贏球，中華隊就沒戲唱了，因為韓國取得3勝1敗，戰績坐3望2；若是韓國輸給墨西哥，韓國戰績2勝2敗，中華隊還有可能晉級的一絲絲機會。

因為中華隊明天若能打敗澳洲，戰績是2勝3敗，而明天日本再敗韓國，使得韓國隊的戰績也是2勝3敗，如此中華隊、韓國與美國都是2勝3敗就要比較「對戰優質率」，中華隊與韓國晉級季軍戰。

中華隊有沒有明天！就今晚的墨西哥與韓國之戰，全台球迷一定集氣幫墨西哥加油，「墨克韓」可保中華隊爭取東京奧運的最後機會。

(中時電子報)