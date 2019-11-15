台中市長盧秀燕出席南嵩里活動中心修繕工程竣工啟用典禮，市府首長、地方民代及鄉親也共襄盛舉，場面熱鬧。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕出席南嵩里活動中心修繕工程竣工啟用典禮，市府首長、地方民代及鄉親也共襄盛舉，場面熱鬧。（王文吉攝）

台中市豐原區南嵩里活動中心年久失修，屋頂防水層失效，內部嚴重漏水毀損。市長盧秀燕得知後立即動支第二預備金修繕，並在15日出席竣工啟用典禮，她強調，自己十分重視豐原的建設，包括豐原國民運動中心、豐原轉運中心，以及恢復老人健保補助、托育補助銜接0至6歲等政策都逐一兌現，「我說到做到！」

台中市長盧秀燕致詞時強調自己「說到做到！」包括恢復老人健保補助、托育補助銜接0至6歲等政策都逐一兌現，豐原國民運動中心、豐原轉運中心也都動工。（王文吉攝）

立委江啟臣出席南嵩里活動中心修繕工程竣工啟用典禮。（王文吉攝）

南嵩里活動中心修繕工程15日竣工啟用，盧秀燕在民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、消防局長曾進財、豐原區長徐照山陪同下出席，立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、王朝坤、豐原區農會總幹事蔡森楊也共襄盛舉，場面熱鬧。

盧秀燕表示，南嵩里活動中心多年來屋頂及牆壁都有漏水情形，對民眾健康不好也不方便。之前行動市政會議移師豐原舉行，南嵩里長劉玉玲反應沒人處理，她立即請人現勘，發現問題十分嚴重，需要優先修繕處理。

為提供安全活動場域，盧秀燕動支第二預備金300萬元，由豐原區公所進行漏水修繕工程，地方人士反應活動中心有冷氣需求，市府再投入20萬元新裝冷氣設備。盧秀燕提到，雖然工程經費不多，但她今天還是要親自來看看改善的實際情形，更重要的是展現她重視的態度。

「我說到做到！」盧秀燕表示，她十分重視豐原的建設，包括豐原國民運動中心、豐原轉運中心今年都已開工，同時恢復老人健保補助、升級再加值托育補助銜接0至6歲等政策都逐一兌現，就是要減輕年青家庭的負擔。

民政局指出，南嵩里活動中心自2007年落成啟用後，除內部設備零星修繕，10多年來皆未進行建築物整修。頂樓防水層表層風化，女兒牆內、外牆面接縫處嚴重龜裂滲水，連帶造成活動中心內天花板因漏水產生汙損變形、室內地面濕滑，內部設備有遭受損壞。

民政局表示，南嵩里活動中心周邊環境清幽，申請租借使用活動中心的長期班隊及機關團體急速成長，平均每月使用率達8成，為豐原區南嵩里民重要的室內活動場地，此次修繕後能提高使用效能，賦予蓬勃繁榮的生命力。

(中時 )