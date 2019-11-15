麥當勞經常推出新產品，吸引許多人去買，不過也有不少產品因此停賣。今天就有網友提問，在麥當勞眾多的停賣產品中，最想念哪個？希望可以重新上架。貼文隨即引起網友熱議，而大家一致表示，最想念奶昔！

今天有網友就在PTT版上提問，如果麥當勞辦投票哪個產品要復賣，大家會選誰呢？並分享，如果是我希望熱可可能重新開始賣，我之前每次去都會點，但是不知道為何就突然停賣了。

貼文一出，立刻引發熱議，「還我焦糖冰奶茶」、「奶昔」、「烤汁豬排堡，奶昔，照燒豬肉堡」、「還我板烤雞腿堡」、「搖薯條咖喱、奶昔、貝果裡面有起司跟牛肉那個季節性商品」、「還我雙牛堡1+1=50」、「焦糖奶茶最高」、「當然是35元的大薯」、「舊版奶茶跟舊版冰美式」、「唯一支持芋頭派」。

不少產品都被點名，其中呼聲最高的產品是「奶昔」，而不是大家直推好喝的「焦糖奶茶」。不少’網友直喊，「絕對是奶昔；現在要喝還要去香港機場」、「奶昔 ，小時候去麥當勞必點」、「奶昔+1已經忘記那個味道了」。

(中時電子報)