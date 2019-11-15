當地時間11月14日，金磚國家領導人第十一次會晤在巴西首都巴西利亞舉行。中國國家主席習近平發表題為《攜手努力共譜合作新篇章》的重要講話，呼籲金磚國家共同合作，營造和平穩定的安全環境、謀求開放創新的發展前景、促進互學互鑒的人文交流。

會晤由巴西總統博索納羅主持。中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩出席。五國領導人圍繞「經濟增長打造創新未來」主題，就金磚國家合作及共同關心的重大國際問題深入交換意見，達成廣泛共識。

習近平發表演說時強調，金磚國家要展現應有責任擔當，倡導並踐行多邊主義，營造和平穩定的安全環境；把握改革創新的時代機遇，深入推進金磚國家新工業革命夥伴關係；促進互學互鑒，不斷拓展人文交流廣度和深度。中國將堅持擴大對外開放，推進高質量共建「一帶一路」，努力推動構建亞太命運共同體和人類命運共同體。

習近平指出，這次會晤是在世界經濟發展和國際格局演變的關鍵時刻舉行的。新科技革命和產業變革方興未艾。新興市場國家和發展中國家的崛起勢頭不可逆轉，為全球經濟治理體系變革注入強勁動力。令人擔憂的是，保護主義、單邊主義愈演愈烈，治理赤字、發展赤字、信任赤字有增無減，世界經濟中不穩定不確定因素明顯上升。

習近平呼籲，面對百年未有之大變局，金磚國家應該順應時代潮流，回應人民呼聲，展現應有的責任擔當，在追求發展道路上矢志不移，在團結合作歷程中攜手奮進，為人民謀幸福，為世界謀發展。

第一，營造和平穩定的安全環境。應該以維護世界和平、促進共同發展為目標，以維護公平正義、推動互利共贏為宗旨，以國際法和公認的國際關係基本准則為基礎，倡導並踐行多邊主義。要維護聯合國憲章宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系，反對霸權主義和強權政治，建設性參與地緣政治熱點問題解決進程。密切戰略溝通和協作，發出金磚共同聲音，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

第二，謀求開放創新的發展前景。應該深入推進金磚國家新工業革命夥伴關係，在貿易和投資、數字經濟、互聯互通等領域不斷打造合作成果，努力實現高質量發展。積極倡導共商共建共享的全球治理觀，推動全球經濟治理體系變革。

堅決反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，提升新興市場國家和發展中國家在國際事務中的發言權和影響力。推動將發展問題置於全球宏觀政策框架核心位置，堅定落實聯合國2030年可持續發展議程和應對氣候變化《巴黎協定》，實現經濟、社會、環境各領域協同發展。

第三，促進互學互鑒的人文交流。應該不斷拓展人文交流廣度和深度。以「金磚＋」合作為平台，加強同不同文明、不同國家的交流對話，讓金磚的朋友圈越來越大，夥伴網越來越廣。

習近平強調，中國將堅持擴大開放，增加商品和服務進口，擴大外資市場准入，加強知識產權保護，形成全方位、多層次、寬領域的全面開放新格局。中國將遵循共商共建共享原則，秉持開放綠色廉潔理念，推進高質量共建「一帶一路」。

中國將繼續奉行獨立自主的和平外交政策，始終不渝走和平發展道路，致力於共築更加緊密的中非命運共同體，構建攜手共進的中拉命運共同體，構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體，朝著構建新型國際關係、構建人類命運共同體的目標不斷邁進。

(中時 )