「第一名模」林志玲與日本老公AKIRA周日（17日）將在台南美術館舉辦婚禮，隨著喜餅、喜帖曝光後，今卻傳出，林志玲恩師洪偉明不滿沒列入受邀名單而拒絕出席婚禮，對此，洪偉明稍早親自闢謠不爽傳聞，強調第一時間有收到邀請，而洪偉明也以行動破除傳言，強調「再怎樣也要排除萬難參加女兒志玲婚宴」。

洪偉明透過凱渥發聲明，指出林志玲要舉行婚宴時，有收到林志玲親自發簡訊邀請，洪偉明則回覆她，當天要幫長輩祝壽，加上自己是統籌者「所以根本就走不開，感到非常遺憾。」對此，林志玲特地回傳簡訊表示可惜，希望洪偉明能來。

洪偉明還透露，他早就和林志玲說好，要她婚後改天帶Akira一起見面吃飯，到時候會親自再補一個大禮給他們。如今傳來烏龍報導，洪偉明難得動怒，為破除不實謠言，他事先取得長輩諒解，再怎樣也要排除萬難參加女兒志玲婚宴。

而由於林志玲夫婦這次婚宴不收禮金也不收禮，凱渥公司也將禮金捐贈給志玲姊姊慈善基金會，以幫助更多需要幫助的人。

同時，林志玲臉書的小編稍早也針對賓客名單風波發文，強調「荷葉編認識的志玲姐姐🌱可能會忘了睡覺😂但是絕對不會忘了感恩❤希望大家開心每一天😘」，間接否認洪偉明原本不在受邀名單的傳聞。

(中時電子報)