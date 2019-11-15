台南市議會將於22日晚上7點在北區花園夜市舉辦「撐香港、要自由」演唱會，邀請朱頭皮、董事長樂團、謝銘祐等多位藝人演出。議長郭信良15日籲請市民朋友，以行動支持香港。

朱頭皮表示，原本「撐香港、要自由」演唱會只有台北場，他得知台南市議會也有意舉辦晚會支持反送中運動後，透過市議員李偉智與郭議長討論，順利催生台南場演唱會，感謝包括謝銘祐在內，所有因支持香港不計辛勞、不計酬勞戮力支援的音樂好夥伴們。

郭信良15日與朱頭皮、董事長樂團、謝銘祐、立委陳亭妃及陳亭妃百工百業後援會舉行記者會宣布演唱會細節，市議員李偉智、穎艾達利、陳怡珍、林易瑩、李啟維等人也出席。

郭信良指出，市議會除發函給行政院，表達譴責香港政府的立場外，同時也思考以更具體的行動來支持香港居民。感謝朱頭皮的協助，議會以演唱會的型式來支持香港，並凸顯自由的可貴。

陳亭妃也表示，「撐香港，要自由」演唱會是非常有意義的活動，這些音樂人捍衛台灣、支持香港，不遺餘力。她知道台灣民眾都很擔心成為香港第二，這是任何台灣人民都無法接受的，所以台灣人民要站出來，藉眾人的力量，透過這次南北大串連的演唱會，一起來支持香港，力挺台灣。

董事長樂團鈞董說明，台灣音樂界有很多人都在支持香港，大家一起製作了「撐！Stand with HK」合輯，並興起舉辦演唱會及專輯義賣的想法。台北場演唱會專輯首賣所得，將扣除相關行政與稅費後全數捐給612人道支援基金。

「撐香港，要自由」演唱會（台北場）於11月17日下午5點半在自由廣場舉辦，演唱者有滅火器、朱頭皮、蕭福德、陳明章、劉劭希、拍謝少年、大支、董事長樂團；台南場於11月22日晚上7時起在花園夜市舉辦，演唱者有董事長樂團、朱頭皮、陳明章、槍擊潑辣、謝銘祐。

(中時 )