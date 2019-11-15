姚以緹、温貞菱、陸弈靜、張詩盈、區嘉雯入圍第56屆金馬獎最佳女配角，老將新秀各自崢嶸，5人飾演的角色各有發揮，不論是姚以緹挑戰的荒誕喪屍變裝皇后，温貞菱飾演聰慧靈巧的女高中生，而陸弈靜則真實演繹待退教師面臨人生下半場的焦慮，或是一樣飾演「同妻」，命運卻大不同的張詩盈、區嘉雯，5人各自賦予角色靈魂和色彩，讓觀眾看了過癮。其中姚以緹巧妙扮跨性別者，突破以往的破格演出讓觀眾信以為真，最吸睛亮眼，奪獎機率最高。

姚以緹扮演變裝皇后突破演出獲肯定-入圍金馬獎最佳女配角。（華映娛樂提供）

姚以緹出道13年來首次演出喜劇片《江湖無難事》就扛下要角，過去她以作品《想飛》、《龍先生》、《引爆點》給人冷豔形象及距離感，這次在《江湖無難事》她演出大哥女人、變裝皇后以及瘋狂喪屍共3個角色，發揮得當。她在片中大剌剌、不可一世的態度，加上驚為天人、大露雙峰的「全裸」演出，翻轉過往冰山美人的印象。姚以緹更以千變女郎之姿從一群男演員中脫穎而出，深受觀眾喜愛，一舉入圍最佳女配角獎，實力不容小覷。

温貞菱（左）與許光漢幽幽帶出陽光青春期的灰暗面。（甲上娛樂提供）

温貞菱曾各獲金鐘獎女主角及女配角肯定，這次憑《陽光普照》首度站上金馬獎舞台，她陪伴孤寂重考生許光漢，2人踏入戀人未滿又曖昧不明之中，幽幽帶出陽光青春期的灰暗面。而温貞菱與柯淑勤一場獨白戲更令觀眾心疼，成為該片最讓人淚崩的環節之一。她雖戲份不多，卻成功烘托著其他演員的表現，有著一戲定勝負的氣勢。

陸弈靜真實演繹待退教師面臨人生下半場的焦慮。（金馬執委會提供）

61歲的陸弈靜上月甫奪下金鐘獎女配角，她以同一部作品《3天2夜》角逐本屆金馬獎最佳女配角。她在該片扮演等待退休卻仍保有滿腔熱血的老師，她細膩詮釋工作與家庭面臨「空巢」的不安及焦慮，以溫柔、熟稔且不著痕跡的自然演出，帶給該片一股如沐春風的氣息。入行30年的她，堪稱金鐘得獎常勝軍，卻與金馬獎頻頻擦身而過，過去入圍6次金馬獎都鎩羽而歸，這次是否能拿下最佳女配角備受矚目。

張詩盈在片中買榔頭嚇壞五金店老闆。(海鵬提供)

張詩盈睽違9年再度拿到金馬獎入圍門票，這次在《我的靈魂是愛做的》化身嫁給罹患愛滋病的同志老公，不但求子不得，還要力抗「小王」的無奈人妻。她在片中持大榔頭，直搗丈夫外頭愛巢，憤恨難平地丟下一句「我自己的家不用別人破壞，我自己動手」，演技爆發讓人看了大快人心。

香港「皇后級」舞台劇演員區嘉雯，首度獻出大銀幕處女作。（金馬執委會提供）

而香港「皇后級」舞台劇演員區嘉雯，首度獻出大銀幕處女作即獲金馬獎入圍青睞。她在《叔．叔》扮演結婚超過40年、育有一對子女的同志妻子，其丈夫躲在深櫃，在遲暮之年暗通款曲男同志。區嘉雯默默守護一個家，隱忍先生異常之處，維持上一代香港人勤奮向上的傳統幸福家庭典範。片中一場夫妻及同志情人3人相遇，彼此面面相覷而不說破的內心戲讓人揪心。她功勞也不少，替對手演員太保及袁富華引出質感和濃度都非常高的演出，2人更雙雙入圍最佳男主角獎。

本屆金馬獎最佳女配角入圍演員群照。（金馬執委會提供）

姚以緹。（金馬執委會提供）

温貞菱。（金馬執委會提供）

陸弈靜。（金馬執委會提供）

張詩盈。（金馬執委會提供）

歐嘉雯。（金馬執委會提供）

第56金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由遠傳friDay影音獨家播出。其他轉播地區還包括香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、緬甸、寮國、汶萊、美加、紐澳等地區。

(中時 )