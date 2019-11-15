林宥嘉近日推出新曲〈少女〉，日前受社群論壇「Dcard」邀請擔任調查局人員，潛入文化大學校園中，擔任一日菜鳥實習攝影助理，調查目的「看看同學有沒有發現大明星就在身邊」。為了讓同學們鬆懈心防，林宥嘉煞費苦心，戴上大捲髮、帽子與粗框眼鏡，假扮成工作人員，竟完全沒人發現是林宥嘉，在錄影中大肆搞破壞亂發出聲音，惹得同學受不了，要這位「攝影助理」出來，而林宥嘉一開口，唱出完美的〈兜圈〉，讓全場同學嚇傻，甚至有同學興奮尖叫狂奔出場外，脫序行為，讓林宥嘉哭笑不得。

「Dcard調查局」為Dcard在全新推出的自製影音節目，透過在街頭與校園內訪問、交流，推出短短才半年時間，在各大影音平台上的總觀看次數已破1500萬次，Dcard調查局此集以徵求文化大學最特色聲線為理由，舉辦了「試音大會」，故意變裝的林宥嘉，十分得意自己的模樣，看到鏡中自己忍不住大笑：「I like it ! 沒想到1000塊的假髮，效果就不錯了！」改變造型同時連個性也一起轉變，整個人言行舉止符合「古怪的攝影助理」。

林宥嘉戴上大捲髮、帽子與粗框眼鏡，假扮成工作人員潛入校園，成功騙倒所有同學。（華研國際提供）

林宥嘉受社群論壇「Dcard」邀請擔任調查局人員，戴上大捲髮、帽子與粗框眼鏡，假扮成工作人員。（華研國際提供）

抵達拍攝地點前，林宥嘉刻意提前下車，獨自徒步前往，果真沒人發現他，錄影時大肆在受訪同學旁邊搞破壞，一下子自顧自的打拍子，擾亂同學的節奏，過一會兒又怪腔怪調唱著走音的合聲，不然就是不斷用麥克風擋住鏡頭，故意討導演及主持人的罵，其中一組中國戲劇學系的同學，多次被干擾後表示「再被打斷就不錄」，最後實在受不了，要這位「不受控的攝影助理」一起唱。

沒想到這位怪咖攝助一開口試音，唱了幾句〈終於說出口〉，同學紛紛驚艷「好厲害，歌聲真好」，最後終於認出林宥嘉，同學失控大叫並獻上愛的合唱，他大方現場獻唱一曲〈少女〉並大放送擁抱，同學們直呼「好幸福！」此次成功騙倒同學，林宥嘉開心得一說「我今天滿認真裝扮的，這個造型很好，以後可以常常使用！」更多精彩內容，歡迎收看 Dcard 調查局（影片將在今日晚間八點上線）。

(中時 )