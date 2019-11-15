當地時間11月14日，金磚國家領導人在巴西首都巴西利亞舉行了閉門會議，習近平在會上發表重要講話。習近平強調，金磚國家團結合作，順應了人類社會發展和國際格局演變的趨勢，看似偶然，但實屬歷史必然。金磚國家的發展壯大，帶動了國際格局調整的速度、廣度、深度，正在從根本上改變世界政治經濟版圖。

習近平表示，「沒有哪個國家天生獨領風騷，也沒有哪種模式注定高人一等。全球化時代，不應該是一部分人反對另一部分人，而應該是所有人造福所有人。」

習近平表示，要弘揚多邊主義，其核心要義是，「國際上的事應該由大家商量著辦，不能由一國或少數幾個國家說了算。」中國支持對世界貿易組織進行必要改革，堅持世界貿易組織核心價值觀和基本原則，包括發展中國家應享有的「特殊與差別待遇」。

習近平指出，實現發展繁榮，首先要保持穩定。許多發展中國家和地區出現的動蕩，外部干預起了推波助瀾的作用。金磚國家應該提高警惕，加強戰略溝通，合作應對風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。金磚國家要增強使命感和緊迫感，推進各領域合作，為五國人民，為廣大新興市場國家和發展中國家，為世界和平與發展，開闢更加光明的未來。

巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩表示，當前形勢中不確定不穩定因素上升，保護主義、單邊主義抬頭，對各國主權、安全構成威脅。金磚國家應本著戰略夥伴關係精神，加強溝通協作，維護聯合國憲章宗旨和原則，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護公平、透明、開放的多邊貿易體制，捍衛新興市場國家和發展中國家共同利益。

此外，還要支持各國自主選擇發展道路，相互尊重主權，反對外來干涉，維護各自國家的主權、安全、發展利益，致力於通過對話解決爭端，為維護國際戰略安全穩定發揮更大作用。各國應採取更多便利化措施，擴大相互貿易和投資，加強科技創新、數字經濟、能源、金融、互聯互通、生物多樣性保護等領域合作，加強人文交流。

五國領導人同意，齊心協力，加強金磚合作機制，實現共同發展繁榮。會晤發表了《金磚國家領導人第十一次會晤巴西利亞宣言》。

(中時 )