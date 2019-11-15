美國國會的「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）14日發表年度報告提出，若中國派遣武力鎮壓香港的示威活動，美國國會應撤銷香港獨立關稅區的地位；對此香港特區政府發言人重申，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

路透15日報導，此外，對於14日網路上流傳香港周末將實施宵禁，香港政府發出聲明澄清並無此事，有關說法全屬謠言。

香港政府14日深夜發出新聞稿稱，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照「基本法」的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。香港特區政府會繼續堅定不移地按照「基本法」落實「一國兩制」方針。

美國國會眾議院10月中通過四項對中國採取強硬立場的法案，其中三項與香港抗議活動有關，包括香港人權與民主法案，要求美國國務卿每年確認香港自治情況，以便香港繼續獲得使其成為主要金融中心的特殊待遇。

美中經濟與安全審查委員會最新發表的年度報告稱，假如中國出動解放軍或武警到港武力干預香港局勢，美國國會應該撤銷按「美國—香港政策法」給予香港獨立關稅區的特殊地位。

由香港政府「逃犯條例」修訂引發的社會動盪已持續五個多月，雖然香港政府已於10月正式撤回「逃犯條例」草案，但民間不滿香港政府未回應「五大訴求」的其餘四項，仍然持續示威且有升級的跡象。

(工商 )