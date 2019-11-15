總統蔡英文論文又創首例！立委陳學聖表示，該論文是國家圖書館過去十年來唯一「非校方贈送」的國外博士學位論文，也就是並沒有「學位授予學校的官方正式證明文件」。陳學聖質疑，國圖憑什麼獨為蔡總統論文門背書，認可蔡總統送去的是「博士論文」？

陳學聖立委辦公室表示，為平息有關蔡總統的博士論文與博士學位爭議問題，他特請國家圖書館提供近10年(2009到2019)該館所收錄國外博士學位論文書目，以瞭解國外博士學位論文進入國家圖書館館藏及存錄於我國「台灣博碩士論文知識加值系統」資料庫的途徑、規定及分類，希望為國人澄清蔡總統論文以「博士學位論文」收藏於國家圖書館之疑義。

事求慎重，陳學聖辦公室再向國家圖書館求證。經國家圖書館館長及館長指派之專人說明，首先，凡能於「博碩士論文系統」查得者，必為符合我國教育部相關學位法規之博碩士論文(ThesisorDissertation)，絕無一般書籍(Book)。

此外，為求對收錄之博碩士論文品質把關，國外博士學位論文若要存入我國「博碩士論文系統」資料庫，必須符合2項「必要條件」：(1)被授予學位者之個人授權；(2)學位授予學校之官方正式證明文件。前述規定亦明文於「博碩士論文系統」授權頁面的說明注意事項，且以紅色字體強調聲明、缺一不可。

近10年國家圖書館所收錄國外博士學位論文共959筆。陳學聖辦公室團隊「一筆一筆逐一地」與我國「博碩士論文系統」比對，發現僅有49筆存於該系統資料庫中。其他多僅依「一般書籍」(Book)處理、只按照「語言別」分置於國家圖書館各庫(如：日文書庫、西文書庫)，而不視為「學位論文」。其中48筆是教育部認可之「香港珠海大學」及「香港新亞研究院」由「校方」統一送存。10年來，959筆中，「僅有一筆」透過個人贈送途徑，不只能夠以「博士學位論文」典藏於國家圖書館的「博士論文庫」，同時也收存於「博碩士論文系統」資料庫。這10年來唯一的一本，就是蔡總統的「博士論文」。

陳學聖辦公室表示，遍查總統府於今年9月25日將蔡總統「博士論文」送往國家圖書館之相關新聞；國圖曾淑賢館長明確對外表示：於9月25日「下午5時左右，已收到總統府辦公室主任詹志宏送來的蔡總統博士論文電子檔及授權書」。但是沒有任何報導顯示總統府送去了不可或缺的「學位授予學校之官方正式證明文件」。如果沒有，國圖憑什麼獨為蔡總統論文門背書？認可蔡總統送去的是「博士論文」？

陳學聖辦公室表示，倘若國家圖書館有收到總統府送去的「學位授予學校之官方正式證明文件」，那麼「是哪一份」？因為蔡總統至今示人的博士學位畢業證書已經有三份、且是三種不同版本。請國家圖書館公諸於眾，以正視聽。

(旺報 )