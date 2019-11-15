台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，已有超過19萬人次入園。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，已有超過19萬人次入園。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，已有超過19萬人次入園，預估第20萬名入園遊客即將在本周產生，博物館已準備好驚喜好禮等待這位幸運兒，而且本周日17日購票入園的民眾，就有機會抽中20份限量的「台南水道一卡通」；粉絲團也將同步配合舉辦活動，贈送精美禮物。

台南市文化局表示，水道博物館園區寬廣，環境清幽，除能吸引親子一同遊玩踏青，也有很多銀髮族、年輕族群等願意前往賞玩拍照，客群來源相當多元，雖然開園後很快就恢復外縣市遊客每人100元、台南市民50元門票，但還是能維持一定入園人數，預計本周將突破20萬人次。

根據統計，台南市民跟外縣市遊客的比率，由開園時期的86％比14％，現在約為45％比55％，顯示博物館已經逐漸開拓多元客層，日後將持續擴展各種合作及開辦教學環境，讓博物館兼具教育及休閒功能。

為提供民眾更舒適的旅遊，文化局也正彙整開園以來民眾反映，積極進行設施規畫。市府也鼓勵民眾多多於平日造訪，提升參觀品質。歡迎至臉書「台南山上花園水道博物館」查看更多最新消息及活動資訊。

(中時 )