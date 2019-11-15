抗菌液捐贈儀式15日上午在竹南鎮立幼兒園舉行，獲得小朋友熱烈感謝。〔謝明俊攝〕

立委陳超明、竹南鎮長方進興及鈞堡公司董事長曾志文教導小朋友如何何用抗菌液。〔謝明俊攝〕

竹南本地企業捐贈抗菌液給竹南鎮幼童。(謝明俊攝)

秋冬交替之際，正是流感、腸病毒等流行季節，竹南鎮公所與竹南衛生所共同宣導幼兒防範流感、腸病毒及諾羅病毒，獲得立委陳超明居中引薦竹南在地企業鈞堡公司，捐贈抗菌噴霧劑6500瓶，提供給全鎮幼兒園以及國小1至3年級學童使用，並於15日上午，在竹南鎮立幼兒園舉行捐贈儀式，獲得小朋友們熱烈感謝。

為提昇鎮內幼兒園、國小學童對流感、腸病毒及諾羅病毒的防護作為，竹南鎮公所及竹南衛生所加強宣導幼童防範感染，立委陳超明獲悉後，主動連繫熟識的竹南在地企業鈞堡公司董事長曾志文引薦拜訪鎮長方進興，同意捐贈抗菌噴霧劑6500瓶，提供鎮內所有幼兒園、國小1-3年級學童使用，竹南鎮公所另訂購3500瓶，提供國小4-6年級學童使用，共同守護學童健康。

曾志文董事長是竹南鎮海口里人，他的公司產品是經德國醫學認證核可生產的抗菌配方，是台灣唯一擁有歐盟核可生產的醫療級成份抗菌液，他希望公司產品希望能夠幫助鎮內學童對抗流感、腸病毒及諾羅病毒等疫情，發揮企業社會責任。

15日上午，在竹南鎮立幼兒園3樓禮堂舉行捐贈儀式，幼兒園全體120餘名幼童到場，每人獲贈一瓶抗菌液，並由陳超明、方進興及曾志文一起教導小朋友如何使用抗菌液，最後在場大人小朋友一起跳起洗手舞，讓小朋友確實做好清潔防護，防範流感病毒。

(中時 )