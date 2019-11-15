20191111中天新聞 高雄水果外銷成長178% 「蜜風鈴蓮霧」大陸超夯

國民黨總統參選人韓國瑜，甫上任高雄市長即主打觀光、外銷，更親自到不少國家「搶訂單」，成功將高雄在地農產推向國際。截至今年10月，高雄水果已成功外銷10132公頃，金額達近6億元；高雄水果不僅外銷大陸，更成日本搶手貨。

高雄六龜「蜜風鈴蓮霧」，外型碩大、色澤紅艷，品質卓越身價更是高貴，為當地農民心血結晶，如今更夯到大陸成炙手可熱伴手禮。高雄農業局副局長王正一表示：「這送到大陸去，是非常搶手的伴手禮，它的口感比較硬脆，水分也是不錯，主要它的果形非常漂亮！」

韓國瑜上任以來，光蓮霧外銷量就成長4倍，本月10日即向大陸深圳出貨800箱。除了蓮霧，光10日當天就外銷出貨400箱芭樂、600箱鳳梨、100箱楊桃，以及100箱台東釋迦；今年高雄水果外銷，截至10月總銷量達10132公頃、5億9千萬元，成長178%。

不只如此，高雄香蕉截至10月，外銷已達1234公頃，產值約3376萬元，成績超越去年，主消費市場更在日本。可足見韓國瑜拚農產外銷，不但擴大高雄市場，更讓台灣各地雨露均霑。

(中時電子報)