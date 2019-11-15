謝霆鋒被目擊下班後回到和王菲愛巢。（圖／翻攝自優酷娛樂）

陸媒直擊謝霆鋒收工後回到王菲所住社區。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

天后王菲和謝霆鋒5年前上演世紀復合以來分手傳言不斷，最近又有爆料指「廚子男星和天后女歌手分手了」，而謝霆鋒所屬英皇已否認。今(15日)陸媒報導，直擊謝霆鋒最近出現在自家餐廳，下班後坐車回到王菲所住的大樓，兩人疑似仍同居ING，間接撇清情變傳聞。

王菲和謝霆鋒19年前在鏡頭前牽手公布戀情，兩人後來雖各自走入婚姻，但離婚後繞了一圈又情歸彼此。2年前大陸名嘴宋祖德稱兩人分手，被謝霆鋒打臉，最近又有傳言指兩人還是切了，英皇工作人員澄清：「不是事實的傳聞的問題不回應」。

據《優酷娛樂》報導，最近在謝霆鋒餐廳直擊本人，當天他穿一身黑加帆布鞋，打扮輕鬆帥氣，粉絲要求簽名他也來者不拒，還麻煩工作人員幫忙詢問粉絲姓名以便在簽名上署名，接著又答應合影，臉上掛著笑容看來心情不錯，離開時謝霆鋒邊走邊滑了一下手機，上車後便跟司機說明目的地，接著被直擊車子駛進王菲所住社區，以行動破解分手八卦。

(中時電子報)