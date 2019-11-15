新竹縣「峨眉慢漫生活節」將於周六起連續兩天在「十二寮」登場，主辦單位特別邀請到歌手鄧福如、謝宇威、小球、林生祥X大竹研歌手等共30組表演團隊兵分3大主題舞台浪漫開唱，縣長楊文科15日邀請全國民眾前來聽音樂、逛市集。

縣府表示，「峨眉慢漫生活節」將於明天下午1點15分至晚間七點登場，讓民眾在湖光美景包圍下欣賞音樂，除了歌手演唱之外，現場還有多國特色的100攤藝術湖光市集、7大地景藝術、10場論壇、12個工作坊。

生活節藝術總監、蘇打綠團長阿福指出，此活動給予更多年輕音樂人舞台機會，現場提供3個性質不同的舞台，包括「懶洋洋舞台」、「好恬恬舞台」及「不思議舞台」，舞台裝置將呈現最貼合音樂的風格，讓觀眾可任意選擇自己喜愛的音樂。

另外「Freejam舞台」將舉辦10場主題論壇，由台灣零廢棄、國際城市浪人育成協會、華山基金會等共同探討零廢棄、限塑生活、探索斜槓人生等議題。

此外，12場工作坊則讓遊客一邊享受漫步湖畔的悠閒與手作的浪漫；時間銀行「Timelinker」則是精彩的闖關活動，此活動採網路報名，網址https://app.timelinker.com/time/shop。

主辦單位指出，兩天活動竹49鄉道交通均管制禁行車輛，自行開車者可將車輛停放至峨眉鄉快樂路1號「大自然文化世界停車場」官方停車場再轉乘接駁車。乘大眾交通工作者可參考官網接駁車狀況，https://www.slowdown-festival.com/。

(中時 )