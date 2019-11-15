今日記者會開場請到祥和國小跆拳道社團的孩子，以跆拳道擊破的力道，來象徵打擊流感的決心。（張毓翎攝）

全台流感疫苗開始進入校園施打，嘉義縣衛生局15日在朴子市祥和國小舉行流感疫苗開打記者會，嘉義縣長翁章梁與南區管制中心副主任陳紫君一同到校關心首批施打疫苗的學生，衛生局也製作宣導影片，提醒民眾要依3階段開打時程至衛生所或合約院所接種，才能在流感高峰期前獲得保護力。

今年公費流感疫苗分3階段施打，首批施打對象為「國小至高中學生、醫事人員」，12月8日起為「65歲以上長者、學齡前幼兒」，明年1月1日起為其他公費對象，嘉縣委託朴子醫院、嘉義榮民醫院、大林慈濟醫院、慶昇醫院集中接種，自15日至明年1月3日進入校園接種，預計寒假前將完成全部學校集中接種服務。

今日記者會開場請到祥和國小跆拳道社團的孩子，以跆拳道擊破的力道，來象徵打擊流感的決心。翁章梁特別提醒，符合公費接種的縣民，要按時接種並落實個人衛生，除用肥皂勤洗手，也要減少出入公共場所、咳嗽應戴口罩等，盼民眾都能平安度過這波流感季節。

南區管制中心副主任陳紫君說，今年受WHO世界衛生組織延遲公布選株影響，因此，台灣公費流感疫苗供貨時程延後，開打時程也跟著調整。衛生局呼籲，家中若有75歲以上老人家，整年都可帶著健保卡及身分證，到衛生所接種肺炎鏈球菌疫苗，相關資訊可撥打專線1922（或05-3620607）洽詢。

此外，衛生局這次為了加強宣導，特別利用「返校」拍片手法，由衛生局同仁擔任主角演員，拍攝「你是忘記了，還是不知道要打針」以提醒民眾別忘了接種時程。

嘉義縣衛生局藉「返校」梗拍影片，宣導流感疫苗接種。（嘉義縣衛生局提供）

(中時 )