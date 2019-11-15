客家文化發展中心推廣客庄產業文化，結合地方觀光發展，15日在銅鑼舉辦「客庄行尞．賞菊健行」活動。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

客家文化發展中心推廣客庄產業文化，結合地方觀光發展，15日在銅鑼舉辦「客庄行尞．賞菊健行」活動。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

客家委員會客家文化發展中心推廣客庄產業文化，結合地方觀光發展，15日在銅鑼舉辦「客庄行尞．賞菊健行」活動，吸引逾555人攜手健行，漫遊在客庄產業步道，欣賞杭菊之美，除了健行賞花，台灣客家文化館「好客劇場」，另提供參與者免費看3D電影。

客家文化發展中心推廣客庄產業文化，結合地方觀光發展，15日在銅鑼舉辦「客庄行尞．賞菊健行」活動。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

客家文化發展中心推廣客庄產業文化，結合地方觀光發展，15日在銅鑼舉辦「客庄行尞．賞菊健行」活動。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

每年11月是苗栗銅鑼杭菊盛開的季節，苗栗栽種杭菊歷史已久，為全國最具規模的區域，今年種植面積多達30餘公頃，種植在九湖村呈現梯田層次，更是吸引大批花粉朝聖，杭菊帶動觀光產業發展，也是高經濟作物。

客發中心去年首次辦理杭菊輕旅行，吸引百人參加，今年結合健走、杭菊茶品嘗，邀集老中青攜手健行，從台灣客家文化館出發，行經客庄產業道路抵達銅鑼杭菊田，步行近3公里，沿途可欣賞雪白的杭菊花，美不勝收。

客發中心指出，參加者多數來自桃園、新竹等外縣市，苗栗縣公館國小團體報名約160餘人，社福機構也有近百人參與，參與者於活動後，進入台灣客家文化館「好客劇場」欣賞國內外3D電影，增長教育及文化見聞。

客發中心主任何金樑表示，台灣客家文化館地處銅鑼，每年下2次雪，初夏有桐花雪、入秋有杭菊雪，美景帶動客庄產業觀光，透過客庄健行，能將地方特色結合客庄文化，共同推廣走出戶外、走入客庄，未來也將持續辦理。

(中時 )