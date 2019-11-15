藍營議員宋瑋莉批蔡適應陣營，只會打政治口水。（許家寧攝）

面對豪宅爭議，國民黨總統參選人韓國瑜競辦今直球對決，公佈夫妻房產持有歷程資料，立委蔡適應競選總部發言人張秉鈞表示，基隆地產王宋瑋莉到今天仍然不願正面面對，呼籲她盡快公布156筆房產的取得歷程，而不是用一句「繼承」帶過。

議員張秉鈞表示，宋瑋莉家族長期從政，一門出了3個議員，市民非常好奇，以市議員的薪資，到底是如何理財，才能夠累積到156筆土地、14筆房產這麼多的資產，但是宋瑋莉一直廻避問題，不願向市民開誠佈公交待、分享理財術。

張秉鈞說，這一屆立法院通過新的公職人員財產申報法，規定參選立委就要申報財產，並且公佈在選委會網站，宋的「抄家滅族」說法，不符合現代人的常識與法規的要求，也請她要公佈就早點公佈，早做、晚做都要做，不要一拖再拖、一直拖。

對此，宋瑋莉說，我有質疑民進黨立法委員蔡適應買房子嗎？蔡陣營不講民生議題，市民已經厭倦無聊的口水，讓人看不起民進黨團的知識和水平，她在質詢時也說過，156筆土地網路都查得到，每一筆土地都是繼承而來的，相信市府地政處長都很清楚。

宋瑋莉表示，民進黨3年多來治國沒半步，大家都希望改變，17日韓國瑜、宋瑋莉基隆聯合競選總部成立大會，韓國瑜競選副總幹事周錫瑋、中央委員連勝文也將到場與庶民開講，歡迎基隆市民好朋友一起來相挺，讓韓國瑜當選、宋進立法院。

(中時 )