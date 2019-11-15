台中市府總動員宣傳2020台灣燈會，民進黨議員15日在議事堂點名市長盧秀燕成為個人秀，在台北捷運宣傳燈會，質疑盧占太多版面，觀旅局長林筱淇強調，市府選擇每月超過600萬人次轉運量的台北捷運忠孝復興站宣傳台灣燈會，盧的照片僅占整體廣告總面積不到5％，國民黨議員為盧鳴不平，舉例前嘉義縣長張花冠辦台灣燈會還反串「奧黛麗赫本」，台中這麼短時間辦台灣燈會，而且「市長即使是當代言人，不收費，宣傳效益大」。

台中市議會交通地政業務質詢時，市議員周永鴻、江肇國、蔡耀頡、陳世凱、黃守達、林德宇等人關心觀光旅遊局在台北捷運忠孝復興站刊登2020台灣燈會廣告一事。

林德宇要求市府觀光局宣傳台灣燈會應「多行銷台中、勿吹捧市長」， 要拉高盧秀燕的低滿意度，現階段是做好市政、辦好燈會，燈會滿意度高，盧滿意度才會高，請觀光局回歸城市行銷，不要只想造神。

林德宇說，忠孝復興站是台北的捷運裡面A級車站，在文湖線轉板南線三樓出入口，有一個台灣燈會非常大幅牆面廣告，上面還貼了台中市長盧秀燕個人照。那個地方是黃金出入口，從文湖線要下去板南線，「每天每個人都要從那個角度經過，每天都在看盧市長」。

「要做燈會宣傳，應該是要整體行銷台中、把台中拉高」，他批評，盧秀燕現在不缺知名度，現在缺的是滿意度，滿意度要好，要先針對台中市民，怎麼會去把市長廣告放在台北捷運車站。

周永鴻、江肇國說，整體的城市行銷，在現在這個階段，還是優先以燈會為主。若做事件行銷，觀光局長非常成功，一個小小的盧秀燕的肖像上去，引起那麼大的討論。但是未來不管在高鐵車站還是其他地點，應回歸行銷台中，高鐵車站對政治人物上廣告的規範更嚴。

市府表示，2020台灣燈會進入倒數階段，台中市政府觀光旅遊局為了吸引全球民眾前來台中市參觀，在每月超過600萬轉運量的台北捷運忠孝復興站，刊登以「台灣燈會 璀璨台中」為主題的巨幅廣告，全力行銷燈會，邀請世界各地的朋友來台中逗熱鬧！

觀光旅遊局長林筱淇指出，為吸引外縣市民眾及國際旅客至台中與中台灣旅遊與賞燈，帶動中台灣節慶經濟效益，市府選擇每月超過600萬轉運量的台北捷運忠孝復興站宣傳2020台灣燈會，歡迎國內外民眾來台中賞燈，且盧市長照片僅佔整體廣告總面積不到5％，其他周遭還有很多動物。

吳瓊華肯定盧秀燕在廣告中，歡迎世界各地的朋友來台中逗熱鬧是很正常的事情，她也播放影片，證明前嘉義縣長張花冠也曾出現在2018台灣燈會相關影片上，大力行銷燈會。

新聞局說，台灣燈會是一座城市的重大盛會，城市的大家長透過廣告歡迎世界各地的朋友來台中逗熱鬧是很正常的事情，過去均有前例可循，如2017雲林燈會李進勇縣長、2018嘉義燈會張花冠縣長、2019屏東燈會潘孟安縣長也都曾出現在專屬文宣或影片，大力行銷燈會。

(中時 )