台灣維新黨今推第二波立委參選人及立委收入減半公布記者會；台灣維新表示，立委長期被垢病的怠惰和意氣之爭，應該從減薪一半開始做起；目前台灣立委年收入約1025萬，是歐洲民主國家的三倍以上，若再換算國民所得的加乘商數還原，有些更高達五倍以上。台灣維新主張立法委員收入減半，用有限的經費達到最高的效能。

台灣維新黨也同時提出立委收入減半的政策指出，台灣國會議員的年收入實在高的嚇人，竟然是歐洲民主國家的三倍以上。如果再換算國民所得的加乘商數還原，有些更高達五倍以上。所以，台灣維新主張立法委員收入減半，用有限的經費達到最高的效能。

台灣維新黨指出，目前台灣立委的年收入約在1025萬左右，對比歐洲的義大利413萬、德國360萬、丹麥310萬、荷蘭296萬、英國293萬、愛爾蘭288萬、比利時284萬、法國283萬，實在高的令人咋舌，就算減半降到512萬，也都是歐洲民主發達國家平均值的1.6倍以上。這還没有計算双方國民人均所得和物價的差比。如果對比前共產國家保加利亞60萬和羅馬尼亞47萬，差異之大更是驚人。

台灣維新黨認為，立委長期被詬病的怠惰和意氣之爭，應該從減薪一半開始做起，因為帶頭自肥的民代一定無法監督政府，進而看緊人民的荷包。也唯有讓立委專心問政，不要没事就在跑喜宴、忙公祭，浪費人力物力在無關緊要的活動上，藉由限縮無效政治應酬，才能導正國會議員的專業形象。

台灣維新黨表示，國會議員不能當村里長來用，該專注國家大政的就不需要去跑攤，也没必要盡做一些雞毛蒜皮的小事。台灣維新表示，未來推行不分區和區域候選人聯立制，總席次也應依政黨比例分配，這才是台灣下一波政黨政治改革的重點。

此外，台灣維新今還公布新一波參選人有，高雄市第四選區（林園、鳥松、大寮、仁武）黃兆呈，曾任高雄縣議員，也曾擔任一屆林園鄉長，他的主要政見：直轄市區恢復地方自治。錢權下放地方的分稅制以及空污費要全面落實在地方，區公所對空污、水污應有稽查權和處罰權，以杜絕林園空污，地方不要只留下「雞屎」，也要留下雞蛋。

台南市第六選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區）「下宇不頭柱」的翁語含，麻辣上架積極服務地方，在地尚青好秧甲，出身基層，她也會特別關注地方再自治和分稅制的政策，重振台南重要產業廊帶南關線的地方經濟。

台中第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）朱智德， 他長期投入勞工、反迫遷等社會運動活躍者，他的主要政見包含，醫療大麻合法化，還有倡議非常先進的「全民無條件基本收入」。

(中時 )