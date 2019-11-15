「浩角翔起」去年七月離開《食尚玩家》後，便和顏永烈與昔日工作人員，在網路開了節目《鬧著玩視界旅遊》，內容與《食尚玩家》雖相差不遠，但2個月來僅靠YouTube廣告分潤獲取台幣一萬五，與昔日相比差了十萬八千里。

根據《聯合報》報導，《食尚玩家》當初改版後，原主持班底各自被打散，老班底之一的顏永烈，萌生在網路重生的念頭，但被邀約的浩子以「不想要表演摻入找資金」婉拒，直到顏永烈團隊聚餐後遊說，才讓浩子再度點頭答應，而製作節目初期，浩子坦言資金壓力大，還得持續找贊助商，否則預算「最遠只能到大稻埕」，雖然做網路節目好處是內容天馬行空，加入許多創意在裡面，但不諱言目前處於艱困時期，因為節目開錄2個月來，YouTube廣告進帳僅台幣一萬五千元。

雖然目前收入靠網路廣告僅進帳1萬5千，浩子表示會想辦法談業務，撐過困難時期，顏永烈則坦言錢發給大家不夠，只能拿來當年終抽獎獎金，至於浩子搭檔阿翔是否因為偷吃謝忻才未加入團隊？但事後了解是同時段有節目強碰放棄。

(中時電子報)