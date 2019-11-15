台中市副市長楊瓊瓔主持祥和路延伸工程通車典禮，高齡90歲的耆老也受邀剪綵。（王文吉攝）

台中市建設局邀請小小哈雷車隊驗收道路品質。（王文吉攝）

加速區域縫合！台中市潭子區與豐原區交通因旱溪阻隔兩岸，嘉仁里前往鐮村里程須繞路15分鐘，市府聯手中央斥資4億餘元開通潭子區祥和路銜接豐原區鎌村路，15日由副市長楊瓊瓔主持通車典禮。楊瓊瓔致詞時，特別感謝藍綠3任市長努力，讓兩地車程縮短為5分鐘。

潭子區祥和路延伸豐原區鎌村路15日開放通車，由楊瓊瓔主持啟用典禮，內政部政務次長花敬群、台中市建設局長陳大田、立委江啟臣、議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃及豐原區、潭子區多位里鄰長皆到場觀禮，場面熱鬧。

內政部政務次長花敬群致詞。（王文吉攝）

「大幅縮短3分之2車程！」楊瓊瓔表示，過去祥和路僅通行潭子區中山路至嘉豐路，潭子與豐原居民往來需繞道15分鐘，祥和路延伸1公里，車程大幅縮短至5分鐘，「從此之後大家上班、上課就沒有遲到的理由了！」

台中市副市長楊瓊瓔受訪回應立委選戰議題。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔致詞。（王文吉攝）

楊瓊瓔更指出，營建署在道路兩側規劃約2.5公尺的人行道，利用下方隱蔽區域作為管線收納空間，未來維修時，僅需打開人行道上的蓋版，無需開挖柏油路，降低挖補頻率，也減少道路維修經費，打造「天空無纜線、地上無人孔蓋」的舒適道路，再現美麗天際線。

內政部政務次長花敬群表示，從北到南、從東到西，營建署努力興建每條道路，這條延伸路段大家期待已久，營建署用最高規格施作，溝蓋及電線下地後，減少挖掘頻率，中央、地方通力合作，打造一條世界級道路。

台中市潭子區祥和路延伸工程將管線全部地下化，並達到美國綠道路評估系統永續指標，取得綠道路認證。（王文吉攝）

建設局長陳大田指出，祥和路延伸工程全長1061公尺、寬度15公尺，中央補助2億1084萬元，市府配合款1億9497萬元。市府積極協調土地所有權人及拆遷戶，給予合理補償，由內政部營建署施工，無論管線、用料或排水率，皆達到美國綠道路評估系統永續指標，取得綠道路認證。

媒體會後詢問楊瓊瓔「洪慈庸質疑濫用公務車，楊於臉書回擊是抹黑造謠」，楊瓊瓔表示，她是一個務實做事的人，相關議題昨在議會報告清楚，至於公務車部分，楊強調「不會啦！不會啦！我這麼守分的人怎麼會？」

台中市副市長楊瓊瓔致贈舞獅團紅包。（王文吉攝）

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