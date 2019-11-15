《中國之聲》微博15日消息，大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會表示，台灣民航主管方面12日有關延長2020年春節加班機執行時間的回應與事實不符。大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會曾於9月16日、10月14日、10月24日，前後3次致函民航局，但民航局10月16日拒絕一次後，對陸方的來函就再也「已讀不回」。

交通部民航局12日表示，目前民航局正循慣例，就兩岸春節加班機安排事宜處理聯繫中，也正在調查台商、台生等春節返鄉需求及航空公司的運能及加班機需求等，但並未觸及到春節包機以外的事宜。陸方指責交通部民航局「卡」春節加班機和事實情況並不相符。

不過，大陸海峽兩岸航空運輸交流委員會今天再度打臉民航局。微博內容指出，近一段時間以來，全國台企聯和部分航空業者反映，預計2020年1月上旬台胞返鄉需求旺盛，部分繁忙航點機票緊張，強烈希望延長2020年春節加班機執行時間，以充分滿足台胞早日返鄉的願望。

為此，大陸民航業務技術人員曾於今年9月16日通過兩岸民航聯繫人管道致函台灣民航主管方面，建議適度延長2020年春節加班機執行時間，允許兩岸航空公司於2020年1月4日至2月15日期間安排加班。10月14日又致函台方，促其回覆，便利兩岸盡早做出安排。

台方10月16日覆函以「毋需再做其他額外安排」為由予以拒絕。即便如此，大陸民航業務技術人員仍於10月24日再次致函台民航主管方面，呼籲其能夠傾聽台胞呼聲，以人為本，延長春節加班機執行時間，共同保障台胞春節反響需求。但迄今未獲台方回應。

(中時 )