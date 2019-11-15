蔡英文高雄競總16日成立 可望宣布蔡賴配 15:422019/11/15 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統(陳信翰攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文的高雄競選總部將於16日成立，傳聞蔡英文將在這個場合，宣布由前行政院長賴清德擔任副手，正式提出「蔡賴配」。 蔡英文各縣市競選總部將在本週末起，陸續舉辦成立活動，第一個成立的就是高雄競選總部，由立委管碧玲出任主委。 先前原本傳聞蔡英文將於14日宣布蔡賴配，不過這幾天民進黨不分區名單出現爭議，蔡英文可能在16日高雄競選總部成立時宣布與賴清德搭檔參選。 蔡英文的台北暨全國競選總部，將於17日成立。 (工商 ) #2020大選 #蔡英文 #競選總部 #競選 #總部 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 深綠大團結 串聯30本土團體 獨派挺英 成立守民主護台灣大聯盟 04:102019/11/11 政治要聞 當年建議小豬做公益 呂勸不聽 04:102019/11/11 政治要聞 力挺張善政喊不要讓蔡再做第二任！羅智強吐13字 13:452019/11/11 政治 論文門新進展？林環牆曝4張政大檔案照 16:552019/11/11 政治 高雄銀行三箭齊發 助攻分行喬遷 19:122019/11/11 財經 綠民調：蔡英文支持度大贏韓國瑜逾20趴 11:062019/11/12 政治 動員義消挺蔡？蔡英文：民間自主力量 11:572019/11/12 政治 蘇揆：用台語說蔡總統領導無方的無就是有的意思 藍委：蘇貞昌有夠會凹 13:492019/11/12 政治 蔡英文至汐止秀峰市場掃街造勢 強打經濟牌 19:342019/11/13 政治 蔡英文輔選小雞 汐止掃街強打經濟牌 21:402019/11/13 政治 政治熱門新聞 不斷更新》最新國民黨不分區名單曝光 謝龍介越排越後面 - 政治 開戰了！副主席郝龍斌要求 吳敦義退出不分區名單 - 政治 藍不分區大風吹！夫人閨蜜換高盛副總裁 - 政治 不只要不分區而是要「以吳換瑜」？游淑慧又驚又怒 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。