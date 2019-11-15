總統蔡英文的高雄競選總部將於16日成立，傳聞蔡英文將在這個場合，宣布由前行政院長賴清德擔任副手，正式提出「蔡賴配」。

蔡英文各縣市競選總部將在本週末起，陸續舉辦成立活動，第一個成立的就是高雄競選總部，由立委管碧玲出任主委。

先前原本傳聞蔡英文將於14日宣布蔡賴配，不過這幾天民進黨不分區名單出現爭議，蔡英文可能在16日高雄競選總部成立時宣布與賴清德搭檔參選。

蔡英文的台北暨全國競選總部，將於17日成立。

(工商 )