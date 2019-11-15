針對香港特區政府律政司司長鄭若驊14日在英國倫敦出席活動時遭到數十名示威者包圍，混亂中鄭若驊跌倒。中國駐英國使館15日發表聲明稱，對此一惡劣行徑表示強烈憤慨和嚴厲譴責；要求英國警方予以徹查，將肇事者繩之以法，並加強對中國在英人員和機構的安全保衛。

路透15日報導，中國駐英國大使館在官網刊登該聲明指出，香港的當務之急是止暴制亂、恢復秩序、維護法治。中國中央政府堅決支持香港特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港司法機構依法嚴懲違法犯罪分子，保護香港居民的生命財產安全，恢復香港的安寧與穩定。

中國外交部駐港公署負責人15日也表態，已經向英國駐港總領館提出嚴正交涉。「我們敦促英國政府和警方切實負起責任，將犯罪分子繩之以法」。

香港行政長官辦公室15日早上發出聲明指出，特首林鄭月娥對鄭若驊遇襲表示憤慨，並指襲擊行為野蠻，超越文明社會底線，必須予以強烈譴責。

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