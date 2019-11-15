台中慈濟醫院心臟血管外科主任謝世榮很有美術天分，畫「心」功力深厚。（王文吉攝）

台中慈濟醫院心臟血管外科主任謝世榮解說手繪圖像個案治療過程。（王文吉攝）

看診患者被謝世榮開「心」手繪圖像展吸引，駐足觀賞藝術創作般的精美畫面。（王文吉攝）

台中慈濟醫院心臟血管外科主任謝世榮從醫超過30年，一雙巧手救心之餘，利用病歷空白畫出手術處理的細節，這項天份運用在教學傳承與國際期刊投稿上，獲得高度肯定。謝世榮為病人留下詳細手術紀錄，堪稱杏林一絕，30多幅畫作15日起在台中慈濟醫院大廳展出。

謝世榮無心插柳成就生平首次手繪圖像展，讓他多了「另類畫家」頭銜，病患陳女士特地到場獻花，感恩醫師讓她從走2步就喘，現在可走好幾層樓。台中慈濟醫院長簡守信開展致詞指出，醫院是讓病人能更貼近醫療的地方，透過醫師彩繪逼真紀錄，傳遞關懷，實屬難得。

57歲的謝世榮出身雲林土庫，建國中學、陽明大學醫學系畢業。小時曾勤練書法的他，寫得一手好字，大學時受邀擔任社團美編達6個之多，他覺得是「很簡單的事」來者不拒，信手拈來彩繪加上工整字體，就成了美不勝收的海報，藝術創作成為他習醫生涯最大的樂趣。

心臟外科醫師在術後都會留下病人治療紀錄，謝世榮的手稿不同於手術簡圖，他利用病歷空白畫出心臟血管外觀、縫合方式、置換血管或瓣膜，甚至用鉛筆畫出器官比例、治療病灶，還有動脈瘤的深淺厚度及透視感，在教學傳承與國際期刊投稿，獲得高度肯定。

此次展出「期刊論文系列」呈現謝世榮致力改良心臟手術，其中，捲袖子縫合法因1990年代胸主動脈手術失敗率很高，謝世榮運用人工血管以捲袖子方式翻轉，塞進主動脈縫合後拉出，防止血管縫合後出血，提高病人存活率。2005年發表後廣為全球採用，期刊圖稿全出自謝世榮手繪，精緻程度足以媲美教科書。

同為心臟外科醫師的余榮敏主任說，有些手術方式用文字講半天都不見得聽得懂，謝主任的一張圖就一目了然，其他醫師能了解病人生什麼病、手術是怎麼進行，這些手術繪圖紀錄是他看過心臟外科醫師裡畫得最好的一位。

「本來縫瓣膜的地方，從左心室的開口整個掉下來，變成假性動脈瘤，這種情況通常有猝死的高危險性，病人很幸運，這裡粘住了還可以開刀…。」從醫多年畫了逾千張手術紀錄圖，不管過多少年，謝世榮見圖就能把病情講得一絲不差，只因每幅畫作都是面臨生死拔河的故事，他用醫者慈悲對待病人的每一顆心。

「每場心臟外科手術都是重大手術，病人開刀是把命交給我們，所以必須要很負責的把醫療工作做好。」謝世榮認為，畫出開刀後看見的病灶以及治療做法很重要，將來病人有其它問題，醫師只要找回過去病歷，看到手繪圖畫就能清清楚楚，不用再次手術打開胸腔，無形中降低病人手術風險。

手繪圖像展依手術類型分為冠狀動脈繞道手術等6種手術，另有3個特殊個案、病例報告系列及教學與期刊論文系列等9項主題，並加上中文簡單註解，透過精細畫作，讓一般人也能一窺心臟外科堂奧，體會仁醫佛心。

(中時 )