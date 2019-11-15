台灣第一名模林志玲和放浪兄弟成員Akira本周日將回女方家鄉台南舉行婚禮，第一名模出嫁從婚宴地點、婚紗照、喜餅等細節都受到外界關注。外界好奇是否在南美館附近能看到志玲姐姐身影，昨(14日)媒體報導，據悉當天南美館一館門口會鋪紅地毯，林志玲和老公下車時有一小段距離能和粉絲、媒體打招呼，會大方面對專程到來的民眾，不玩躲貓貓。

林志玲今年6月閃嫁給Akira，本周日11月17日將在南美館舉行婚宴，特地回到父母的家鄉請喜酒，林志玲坦言：「希望創造跟爸爸媽媽一樣的回憶」，整場婚禮採取小而美的精緻溫馨型式，僅邀至親好友，蔡康永、小S夫妻、陳怡蓉夫妻、黃子佼、洪偉明、寇乃馨等人都受邀參加，黃渤、林依晨則因簽證、行程問題缺席。

據《三立新聞網》報導，為了完成這場世紀婚禮，林志玲大多自己籌畫，因不想浪費所以只開了12桌，當天南美館門口將鋪設紅毯，讓林志玲和Akira下車時跟道賀民眾打招呼，可見志玲姐姐貼心照顧粉絲心情。

(中時電子報)