史上「最強銀行員」並非浪得虛名，業餘合作金庫選手吳昇峰在亞運力抗韓國全職業明星隊，5局無失分成為新一代「抗韓英雄」，入選12強國家隊後，吳昇峰在15日對戰強敵美國，主投6.2局失3分，送出多達7次三振，雖然挨逆轉轟因此落敗，不過吳昇峰以業餘之姿頻讓美國多名小聯盟強打揮空，讓台灣、世界球迷再次驚艷。

中華隊將吳昇峰「藏」到對戰美國之戰才登板，就是看中美國較少對戰低肩側投，較陰柔的性質容易被打成滾地球，減低美國隊的長程炮火威脅。吳昇峰更在昨日發表霸氣宣言，「命只有一條，要死也要死在投手丘上，能撐得愈久愈好。」今日也能看出他全力一搏的拚戰精神，前6局漂亮壓制，直到7局下半才挨轟。

美國隊團隊打擊率2成69不僅是最火燙團隊，長打率5成04、全壘打數14支都冠居各隊，吳昇峰主投6.2局送出7次三振，且全是讓美國隊打者揮棒落空吞K，對吳昇峰束手無策。

吳昇峰在首局連續2支安打失1分，接著完美壓制直到6局下半才被敲第3支安打。7局下半吞下2K的小若克(Terry Rooker JR.)逮中吳昇峰失投球，敲出2分炮一棒逆轉戰局，美國不愧是敲出最多支全壘打的球隊，仍能在關鍵時刻給對手致命一擊，最終中華隊以2比3飲恨吞敗。

雖然吳昇峰承擔敗投，不過前6局漂亮壓制的確讓球迷不敢致信他僅是一名業餘選手，雖然結果不免讓人感到可惜，但值得球迷更多的鼓勵。

(中時電子報)