據《上證報》報導，廣東省政府與中國移動通信集團14日於廣州簽署《打造5G領先網絡 賦能廣東數字經濟戰略合作框架協議》，共促資訊產業發展和智慧廣東建設。根據協議顯示，雙方將堅持合作共享、融合創新、智慧驅動、引領跨越的基本原則，圍繞加大資訊通訊基礎建設、組建5G聯合創新實驗室、加快創新應用推動數位廣東建設、推動資本層面合作等方面，加快5G網路建設和商用部署，搶占5G創新發展先機，推動廣東成為大陸全國重要的5G產業聚集區，推進5G技術在各領域應用，促進數位經濟加快發展。

(旺報 )