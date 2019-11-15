廣東牽手中國移動建設5G網路 15:342019/11/15 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《上證報》報導，廣東省政府與中國移動通信集團14日於廣州簽署《打造5G領先網絡 賦能廣東數字經濟戰略合作框架協議》，共促資訊產業發展和智慧廣東建設。根據協議顯示，雙方將堅持合作共享、融合創新、智慧驅動、引領跨越的基本原則，圍繞加大資訊通訊基礎建設、組建5G聯合創新實驗室、加快創新應用推動數位廣東建設、推動資本層面合作等方面，加快5G網路建設和商用部署，搶占5G創新發展先機，推動廣東成為大陸全國重要的5G產業聚集區，推進5G技術在各領域應用，促進數位經濟加快發展。 (旺報 ) #5g #建設 #廣東 #創新 #推動 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》5G通訊及網路產品區，明年COMPUTEX新亮點 17:052019/11/12 財經 台灣之星備妥至少170億元 誓奪5G入場門票 17:562019/11/12 財經 5G競標面試 台灣之星：絕不缺席 18:072019/11/12 財經 徐旭東：標金勿超過400億 04:102019/11/13 財經要聞 迎向5G時代 三星吃下全球5G網路設備28％市佔 16:282019/11/13 科技 《科技》三星首辦大師講堂，5G網路設備全球市佔28％ 16:482019/11/13 財經 亞太電信順利增資100億元 全面啟動5G新布局 20:562019/11/13 財經 「贏戰5G星未來」三星5G大師對談 積極研發領先全球 以最佳硬體帶來最佳5G體驗 03:182019/11/14 消費 5G大師對談 三星技冠群雄 04:102019/11/14 產業．科技 三星贏戰5G 積極研發領先全球 04:102019/11/15 時尚消費 兩岸熱門新聞 再被打臉！民航局根本不甩陸方申請延長春節加班機 - 兩岸 從大國崛起看大陸改革開放 - 兩岸 港中大學生會長：留守示威者半數為校外人士 - 兩岸 香港若倒 下個輪台灣 - 兩岸要聞 - 中國時報 蔣萬安PO文挺港 有人讚有人罵 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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