南太平洋小島國家吉里巴斯9月20日宣布與台斷交，總統馬茂政府施政不斷受到抨擊與在野杯葛，吉國在野陣營對此於10月試圖扳倒馬茂，對其發動不信任案，不過國會議長萬伊14日否決此一提案，而在野陣營15日要求國會召開特別會議，再次挑戰罷免總統。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，吉國在野陣營曾在10月試圖向國會針對總統馬茂（Taneti Mamau）提出不信任動議。雖然動議一度遭到議長萬伊（Tebuai Uaai）否決，但在野陣營向法院請求裁決後，吉國高等法院12日裁定，萬伊否決不信任動議的舉動為違法，國會必須准許在野黨提出有關動議。但萬伊卻於11月14日宣布，今年的會期已經結束，國會不再處理任何動議。

在野陣營的吉里巴斯優先黨（Kiribati Moa）領導人裴班努（Banuera Berina）指出，萬伊強行休會的舉動，是為了要迴避針對總統的不信任動議。目前掌握國會多數的在野陣營要求國會召開特別會議，以便針對罷免總統的相關動議展開辯論。但裴班努坦承，萬伊很可能會拒絕召開特別會議，到時候在野陣營唯有再度請求法院裁決。

吉里巴斯自從與台灣斷交以來，該國政府已持續受到國會抨擊。繼司法部長特維（Natan Teewe）於11月6日在壓力下請辭後，吉國政府在上週提出的2020年財政預算案，也在11月13日遭國會否決。

(中時電子報)