深愛卻淡忘的好味道！花蓮馬太鞍部落今年找回古老「黑芒紅米稻－cilipeday」品種，引出耆老對於釀酒的記憶，卻無法想起製作方式，在花蓮農改場與輔導師協助下找回作法，深入田野調查，找回當年長輩釀造時所用植物。82歲的吳連妹阿嬤特別懷念美酒滋味，如今終於重溫舊夢。
農改場表示，陸稻跟水稻同屬禾本科植物，但陸稻卻不需大量水份灌溉，是小米之外，原民同胞釀酒的好幫手之一，以往只能在祭典時暢飲美酒與酒釀，是老一輩族人記憶中的美味代表。
Cilipeday是吳連妹從母親手中接獲的寶物，稻殼外生長著黑色的芒毛，裡頭則呈現漂亮的紅色，以往吳連妹都自己種植，今年稻米收割後卻讓她回憶起往日釀酒情景，將Cilipeday分享出來，期待找回老味道。
在農改場與輔導師陳美齡等人努力下，與族人一同翻閱部落文獻、訪談耆老，甚至驅車前往壽豐鄉港口部落與台東電光部落請益，尋覓製作酒麴所用植物。族人黃俊龍夫妻表示，當兩人在村內找到大葉田香與山素英時，簡直比中樂透開心，原來祖靈所用的瑰寶離他們如此的近。
耆老們將過山香、七里香、薄荷等植物與cilipeday和農改場提供的10種陸稻個別混合製作酒麴，隨著植物特點變換風味，全憑族人喜好調配，並進一步將酒麴混入米飯中製造酒釀，港口部落族人也前往馬太鞍交流，分享彼此製酒工藝。
(中時 )
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