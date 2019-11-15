cilipeday是花蓮馬太鞍部落古時釀造祭典用酒的陸稻品種之一。（花蓮農改場提供／王昱凱花蓮傳真）

耆老們將找到的各種植物與稻米混合製成酒麴，找回曾經的好味道。（花蓮農改場提供／王昱凱花蓮傳真）

深愛卻淡忘的好味道！花蓮馬太鞍部落今年找回古老「黑芒紅米稻－cilipeday」品種，引出耆老對於釀酒的記憶，卻無法想起製作方式，在花蓮農改場與輔導師協助下找回作法，深入田野調查，找回當年長輩釀造時所用植物。82歲的吳連妹阿嬤特別懷念美酒滋味，如今終於重溫舊夢。

將一顆顆酒麴搗成粉末，混入白米當中製作成酒釀。（花蓮農改場提供／王昱凱花蓮傳真）

吳連妹阿嬤（左）以往都自己種植cilipeday，受到今年收割稻米喚醒釀酒記憶，將cilipeday分享族人，促使大夥找回釀酒工藝。（花蓮農改場提供／王昱凱花蓮傳真）

農改場表示，陸稻跟水稻同屬禾本科植物，但陸稻卻不需大量水份灌溉，是小米之外，原民同胞釀酒的好幫手之一，以往只能在祭典時暢飲美酒與酒釀，是老一輩族人記憶中的美味代表。

Cilipeday是吳連妹從母親手中接獲的寶物，稻殼外生長著黑色的芒毛，裡頭則呈現漂亮的紅色，以往吳連妹都自己種植，今年稻米收割後卻讓她回憶起往日釀酒情景，將Cilipeday分享出來，期待找回老味道。

在農改場與輔導師陳美齡等人努力下，與族人一同翻閱部落文獻、訪談耆老，甚至驅車前往壽豐鄉港口部落與台東電光部落請益，尋覓製作酒麴所用植物。族人黃俊龍夫妻表示，當兩人在村內找到大葉田香與山素英時，簡直比中樂透開心，原來祖靈所用的瑰寶離他們如此的近。

耆老們將過山香、七里香、薄荷等植物與cilipeday和農改場提供的10種陸稻個別混合製作酒麴，隨著植物特點變換風味，全憑族人喜好調配，並進一步將酒麴混入米飯中製造酒釀，港口部落族人也前往馬太鞍交流，分享彼此製酒工藝。

(中時 )