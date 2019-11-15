台灣大學林立，學位價值日益貶值，相對而言，美國大學學費更高，許多年輕人背負龐大學貸債務，若畢業不能盡速就職，生存將備受壓力。美媒指出，雖然大學學歷仍比高中吃香，但不同領域差異性極大，美國大學生普遍認為，有5個主修科系是他們最感後悔的選擇。

天下雜誌「Web only」引述美媒報導，喬治亞大學一份報告顯示，教育程度愈高，報酬差距愈大，大學畢業比起高中學歷，薪資高出84%，但不同主修領域，則有驚人差異， STEM(科學、技術、工程、數學)的理工科學生預期能賺到最多錢。

STEM理工科學位能有較高報酬，其實並不令人意外，若以非理工學科相較，主修健康類與商學的畢業生收入最高，其入門層級的平均年薪遠高於人文科系畢業生。

美國求職網站ZipRecruiter針對5000多位畢業生作調查，被選為最後悔的5個主修科目，分別為1.英語與外語；2.生物和物理；3.教育；4.社會科學和法律；5.通訊傳播。

最多人感到不滿意的主修是英語和外語，占42%，原因是所學不實用，且難找工作。35%選擇生物和物理的人認為，沒有進階學位或證照，難以謀得工作機會。至於教育、社會科學和法律、通訊傳播的後悔比例分別為31%、29% 、27%。前者是因為低薪、工作滿意度低，以及難找工作，後兩者所持理由為不實用、不進修很難找到工作。

(中時電子報)