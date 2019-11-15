傳出的最新國民黨不分區名單。(讀者提供)

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

不分區名單惹爭議，國民黨今下午加開中常會，最後名單出爐，年改大將吳斯懷仍穩居安全名單第四名。網友大驚，原來他還在呀！

國民黨今天召開臨時中常會，重新調整不分區立委名單，第1名為現任立委曾銘宗，前立委翁重鈞往前至第8，國民黨主席吳敦義排名確定由第10退至第14名，前立委邱毅退出不分區，但退將吳斯懷保留。

對於這個結果，批踢踢網友大驚，直言「原來吳斯懷還在」、「完美名單啊」、「還是一樣爛」、「這名單給人搔不到癢的感覺」、「吳斯懷還在也」！

(中時電子報)