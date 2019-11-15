台中捷運綠線日前模擬實際營運班表，每日上午6時至夜間24時進行試車，確保系統安全穩定，迎接明年全線通車。（盧金足攝）

好吵，受不了！台中綠線捷運將在明年底通車，但市議員陳政顯15日在議會公開沿線噪音測試數據，噪音超過80分貝即違規，但包括建國路大慶站、文心路及北屯變電所等地的噪音分貝數都在78和79分貝違規臨界點，規避80分貝的違規標準。住在沿線的民眾回家後，想休息還得受噪音折磨。此外，中捷的離職率高，今年已經4度招募人才了；交通局表示，為降低捷運綠線噪音會爭取通車前增設隔音牆。

台中市議會15日進行交通地政業務質詢，市議員陳政顯關心台中捷運綠線行車噪音問題，台中捷運綠線日前模擬實際營運班表，每日上午6時至夜間24時進行試車，確保系統安全穩定，迎接明年全線通車。

交通局表示，全線15處測點，除了位於烏日區建國路413號6樓一處有噪音超標情形外，其餘均符合陸上運輸系統噪音管制標準；為降低行駛噪音，交通局已與工程主辦機關台北市政府捷運工程局共同研擬改善方案，將於通車前完成增設隔音牆，維護周邊生活品質。

交通局表示，捷運機電系統已於今年7月22日完成「試營運驗證」，並於當日邀集交通部鐵道局、北市府捷運局、中捷公司等單位針對「試營運驗證期間捷運沿線噪音熱點防治」議題進行討論，北捷局已於8月完成陸上運輸系統噪音量測報告，全線15處量測點位除1處(烏日區建國路413號6樓)有超標情形外，其餘均符合陸上運輸系統噪音管制標準；而建國路413號路段，將會優先於通車前施作隔音牆。

交通局指出，全線15處測點中，最大音量75至80分貝，有北屯路412號、台電北屯變電站、文心路四段7號、建國路2處等，共計5處。為維護捷運沿線居住、辦公的環境品質，市府已爭取北捷局增設隔音牆，除烏日區跨環中路橋段及烏日站至台中高鐵站，考量施工條件及周圍環境不設置隔音牆外，其餘路段將配合於通車前完成增設工程。

(中時 )