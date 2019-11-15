陳嘉明說，咖啡車的構想已經想很久了，但一邊工作一邊照顧小孩沒有多餘的時間計畫，直到今年才有時間去實行，預計今年底開賣。(吳建輝攝)

陳嘉明向朋友買來二手的露營車及咖啡車等設備，親手打造屬於自己的行動咖啡車。(吳建輝攝)

陳嘉明因為工作不順遂而返鄉務農，也提到政府現行的農業政策對農民其實不友善，希望政府能夠重視農民的保障及福利。(吳建輝攝)

彰化縣溪州鄉現年35歲的青農陳嘉明，因其種植稻米農忙期主要以寒暑假為主，其餘空閒的時間多半幫忙其他農友或自己找工作做，因此萌生創業念頭，他靈機一動將自己耕田的鐵牛車，打造成行動咖啡車，希望民眾在溪州田野間漫步時，能喝上一杯暖呼呼的咖啡，陳嘉明表示，預計年底在溪州公園開賣，希望能夠掀起一波「鐵牛咖啡」熱潮。

陳嘉明表示，退伍後便到台中打拼，從事房屋仲介、保險業務等等，但幾年下來始終不順遂，過度操勞也讓身體不堪負荷，讓他決定返回家鄉，養精蓄銳外也思考未來動向，後來在父親的建議下，開始從事農業工作，雖然不能賺大錢，但至少是一個穩定的工作，一做就是11年。

陳嘉明說，早就想做咖啡車了，但一邊工作一邊照顧小孩，沒有多餘的時間構想，今年開始慢慢穩定，3月便向朋友買來二手的露營車及咖啡機等設備，慢慢整理，才有現在的模樣，之前在知名連鎖咖啡廳打工過，因此對烹煮咖啡有基本的概念，現在也利用時間練習，為未來開業做準備。

陳嘉明還說，現在青年從事農業的機會，大多是因在外地打拼不順遂，退而求其次才回到家鄉種田，現行政府所訂定的農業政策，其遊戲規則對農民的保障往往不足，進而降低年輕人從事農業工作的意願，希望未來政府在農業政策的訂定上，能夠重視農民的保障及福利，並鼓勵年輕人投入農業工作，讓傳統農業能夠注入年輕活力，並且永續發展。

(中時 )