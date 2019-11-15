民進黨中執會審查通過不分區名單，前行政院長游錫堃排名第7，黨內傳出些反彈聲浪，林佳龍今出席立委何志偉的「大同區宗教觀光」時表示，若涉及到立法院未來的國會領袖，那資深便是一個優勢。

針對游錫堃列不分區名單第7，黨內有些認為排在太前面，林佳龍表示，一個政黨對他不分區提名一定有他的代表，政治上有一些有行政立法經驗的人，也會放進去，並接受民意來選擇，這是各政黨的良性競爭。

媒體追問是否會替游錫堃覺得委屈，林佳龍強調，「政治就是老中心然後各行各業，如果涉及到立法院未來的國會領袖，那資深也是一個優勢，但是民主時代沒有選舉結果，都沒有人能預測會怎麼樣，所以可以比較各政黨提出的不分區民單，畢竟這不分區是各政黨的可以說是社會基礎跟代表，也占我們席次將近三分之一，是相當相當多，請大家能夠與選賢與能的精神，來選出最好的政黨名單。」

(中時 )