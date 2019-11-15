陸軍司令部今天在龍潭陸軍司令部，以「愛你久久，情定大漢」為主題，盛大辦理「民國108年官兵聯合婚禮」由司令陳寶餘上將親自主持並擔任證婚人，後備指揮部指揮官姜振中中將及憲兵指揮部指揮官黃金財中將分別擔任男、女方主婚人，本部參謀長楊海明中將及政戰主任楊安少將為雙方介紹人，與147對新人家屬共同見證新人步上紅毯的珍貴時刻。

聯合婚禮首先由新人遊行揭開幸福序幕，6部憲兵重型機車擔任前導，接著2部特戰突擊車分別搭載榮獲今年國軍模範檔模主官的莊偉崙及穿著原住民傳統服飾的李浩雲兩對軍職新人，在家屬及大漢營區官兵熱的歡呼聲中，緩緩進入會場，再通過由陸軍儀隊搭起象微榮耀的12道劍門，表達對新人最誠摯的歡迎與祝福，更為每對新人留下永誌難忘的繽紛回憶。

陸軍司令部今天舉行聯合婚禮，總計有147對新人一起步上紅毯。(陸軍司令部提供)

陸軍司令部今天舉行聯合婚禮，總計有147對新人一起步上紅毯。(陸軍司令部提供)

本次聯合婚禮由司令陳寶餘上將宣讀結婚證書，並頒發證書及賀禮，勉勵全體新人們要用一生的時間，信守承諾，並懂得相互扶持，彼此珍惜，共同面對生命中的苦與樂。工作再忙碌，都不要消磨彼此的愛，要用更多的愛包容另一半，並祝福所有新人，百年好合。

儀程中，由司令部勤務營買郁軒上尉與莒光園地主播的國防部文宣心戰處楊媛鈞上尉代表用印，而新人致謝詞則是由榮獲108年國軍模範團體主官的43砲指部莊偉崙上尉夫妻檔代表，這些代表們都是一時之選，也希望讓每對新人都能感受到全場嘉賓、親友及官兵們滿滿的祝福。

陸軍司令部今天舉行聯合婚禮，總計有147對新人一起步上紅毯。(陸軍司令部提供)

值得一提的是，此次聯合婚禮活動前，陸軍臉書特別策辦新人網路票選活動，計有粉絲朋友近4萬3千餘人次參與互動，票選結果由八軍團步兵第203 旅蕭宇辰士官長夫妻檔摘下「最佳新人獎」、資通電軍指揮部高崇凱少校夫妻檔取得「永浴愛河獎」、教準部步訓部林均恩中士夫妻檔榮獲「幸福洋溢獎」。

陸軍司令部表示，今（108）年以「愛你久久·情定大漢」聯合婚禮主題，期勉所有同仁能以陸軍「忠誠」的軍風及精神，恪守愛家承諾，忠於家庭、忠於伴侶，用心經營，攜手共度未來，並鼓勵今日與會的新人要共同為創造字宙繼起之生命而努力，順利達成「增產報國」的使命，矢志作國家建設和永續發展的有力支柱。

(中時電子報)