警政署長陳家欽（中）走訪基層慰問員警辛勞。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

選戰倒數，各地選舉賭盤也蠢蠢欲動，警政署長陳家欽15日再度到訪基隆市警察局訪視，強調越接近投票日，選舉相關的不法行為只會越來越多，要求警方務必嚴查、掃蕩六合彩、網路賭博地下簽賭站，防範選舉賭盤影響選情。

選舉期間勤務繁重，陳家欽今率刑事警察局長黃明昭等人，訪視警察值勤環境及勤休，並頒發慰問金，勉勵同仁對於維護治安的付出，選戰接近，也指示針對「第15任總統副總統及第10屆立委選舉」各項查察賄選工作重點與方向。

陳家欽表示，越接近投票日，與選舉相關的不法行為會越來越多，尤其不法分子意圖利用選舉賭盤影響選情，查緝重點務須針對六合彩、網路賭博等選舉賭盤簽注管道，警方當密集掃蕩、剪除簽注管道，維護選舉公正平台。

陳家欽也要基隆警方將防範及查緝境外勢力利用地下匯兌，挹注不法資金介入國內選舉，以及嚴查假訊息等，列為警方查賄重點，希望在警方強力推動查察賄選工作下，達成選民拒絕賄選、候選人不能賄選之目標。

最後，陳家欽再次感謝基隆市警察局全體同仁堅守崗位、竭盡本分為基隆市市民的付出，在總統副總統及立委大選前，大家更當持續克盡職責，維護乾淨與安全的選舉環境。

(中時 )