國慶連假期間2名食物平台外送員因為車禍死亡，台北市政府、桃園市政府勞檢後認定2者與平台為僱傭關係，並做後續裁處也把資料移交給勞保局，但至今勞保局以資料不足為由，仍未對foodpanda及UberEATS兩家公司開罰。

勞保局納保組代理組長林秀襄表示，針對國慶連假死亡的食物外送員，其中桃園市勞動局勞檢的foodpanda的外送員有移交給勞保局，但勞動局未提供包括任職起迄、薪資明細及出勤資料等訊息，勞保局隨即行文給桃園市勞動局及foodpanda希望提供後續資料，但至今仍未收到。

至於UberEATS的部分，林秀襄說，收到的資料是外商公司，名字不是UberEATS，目前也行文給台北市勞動局，希望釐清是否為同一家公司、確認任主。

而職安署專案勞檢的外送員部分，林秀襄說，勞保局至今仍未收到相關資料；職安署署長鄒子廉說，依勞檢法施行細則21條規定「事業單位對勞動檢查機構所發檢查結果通知書有異議時，應於通知書送達之次日起十日內，以書面敘明理由向勞動檢查機構提出。」，目前仍待事業單位陳述意見，預計下周可以把資料移交給地方政府與勞保局裁罰。

至於罰的金額，林秀襄說，依勞保條例與就保條例規範，未幫勞工投保勞保處4倍未負擔的勞保費用、就保則處10倍未負擔的就保費用；勞保局勞工退休金組組長楊佳惠則說，會請業者補齊應提繳的勞退費用，若未限期改善，會依勞退條例按次開罰2萬至10萬元。

(中時 )